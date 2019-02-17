17 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Oranlar değişti

Oranlar değişti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2019

2-1'lik yenilgisi sonrası 'ın Avupa Ligi şampiyonluğuna verilen oran geriledi.

İddaa, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranlarını güncelledi. 'ın şansı 1'e 45'ten 1'e 60'a gerilerken, 'nin oranı 1'e 150'den 1'e 75'e yükseldi. Favori ise 1'e 5 ile .
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