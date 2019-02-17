17 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

2 gün önce gidecek

2 gün önce gidecek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2019

Terim'den haftyaa perşembe günü oynanacak maçıyla ilgili flaş karar.

, ile haftaya perşembe oynanacak rövanş maçına takımı salı günü götürme kararı aldı. Nedeni yolun uzaklığı. Lizbon'a gidiş 5 saati buluyor. Sarı-kırmızılılar yol yorgunluğunu atmak için iki gün önce giderek, hazırlıklarını Lizbon'da sürdürecek.
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