17 Şubat 2019, Pazar
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2 gün önce gidecek
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Terim'den haftyaa perşembe günü oynanacak Benfica maçıyla ilgili flaş karar.
Fatih Terim, Benfica ile haftaya perşembe oynanacak rövanş maçına takımı salı günü götürme kararı aldı. Nedeni yolun uzaklığı. Lizbon'a gidiş 5 saati buluyor. Sarı-kırmızılılar yol yorgunluğunu atmak için iki gün önce giderek, hazırlıklarını Lizbon'da sürdürecek.
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