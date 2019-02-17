17 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Onyekuru kararsızlığı

Onyekuru kararsızlığı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2019

İngiliz ekiplerinden Everton'da belirsizliği sürüyor.

Everton Sportif Direktörü Marcel Brands, 'yu takip ettiklerini ancak sezon sonunda kadroda olup olmaması konusunda henüz net bir karar vermediklerini söyledi. Onyekuru'nun çalışma izni durumunun da henüz netleşmidiği belirtildi.
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