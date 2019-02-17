17 Şubat 2019, Pazar
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Onyekuru kararsızlığı
Giriş Tarihi: 16.02.2019
İngiliz ekiplerinden Everton'da Henry Onyekuru belirsizliği sürüyor.
Everton Sportif Direktörü Marcel Brands, Henry Onyekuru'yu takip ettiklerini ancak sezon sonunda kadroda olup olmaması konusunda henüz net bir karar vermediklerini söyledi. Onyekuru'nun çalışma izni durumunun da henüz netleşmidiği belirtildi.
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