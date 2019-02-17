17 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Eski anlaşma geçerli

Eski anlaşma geçerli
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019

, 'ın kararına uyacağını açıkladı: “CAS kararı ile ’da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır. CAS kararı, UEFA’nın sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez."

'ın 'nın kriterleriyle ilgili 'yeniden yargılanma' talebine yaptığı itiraz tarafından kabul edilmişti.

Konuyla ilgili UEFA'dan da resmi açıklama geldi. UEFA'nın sitesinde, eski anlaşmanın devam edeceği teyit edilerek, "CAS kararı sonucu, Kulüp Finansal Kontrol Organı Araştırma Birimi ile Galatasaray AŞ arasında 'da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır" denildi. Böylece Galatasaray'ın Avrupa kupalarından men edilmeyeceği kesinleşti. UEFA, CAS'ın vermiş olduğu kararın detaylarıyla analiz edileceğini de vurgulayarak, "UEFA, bu CAS kararından kaynaklı olarak, vakti geldiğinde konuyu açıklığa kavuşturmayı veya kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir. CAS kararı, UEFA'nın sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez" dedi.

CENGİZ DE 'MEN YOK' DEMİŞTİ

Başkan de, "UEFA ile 2018'de 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Ancak bu anlaşmadan birçok kuruluş rahatsız oldu. UEFA'nın bir üst kurulu da buna itiraz etti ve yeniden yargılanmamızı istedi. Yeniden yargılanmaya CAS'ta 15 Ekim'de itiraz ettik ve davayı kazandık. UEFA'dan herhangi bir men gelmeyecek" demişti.

KRİTERLERDE ARTIDA GİDİYOR

CAS kararı ile rahatlayan Cimbom, UEFA ile yaptığı anlaşmada da artıda... 20 milyon euro zarar etme hakkı olan yönetimin, UEFA'ya ilk 6 ay için 3.4 milyon euro kar bildirdiği öğrenildi. Bu da sarı-kırmızılı takımın yeni bir ceza ya da men alma riskini minimuma düşürdü.

PSG'YE DE UMUT OLDU

CAS'ın Galatasaray'ın yeniden yargılanmasına onay vermemesi PSG'yi de sevindirdi. L'Equipe, kararın UEFA'nın soruşturma başlattığı PSG için de umut olabileceğini yazdı. Fransız ekibi, astronomik transferleri ve şüpheli sponsorluk anlaşmaları nedeniyle takipte.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den sürpriz karar! Kasımpaşa 11'i belli oldu... Terim'den sürpriz karar! Kasımpaşa 11'i belli oldu...
Sinan Gümüş isyan etti: 4 milyon € alanlar ne oynuyor? Sinan Gümüş isyan etti: "4 milyon € alanlar ne oynuyor?"
Onyekuru kararsızlığı Onyekuru kararsızlığı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör