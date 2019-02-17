17 Şubat 2019, Pazar
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Konuyla ilgili UEFA'dan da resmi açıklama geldi. UEFA'nın sitesinde, eski anlaşmanın devam edeceği teyit edilerek, "CAS kararı sonucu, Kulüp Finansal Kontrol Organı Araştırma Birimi ile Galatasaray AŞ arasında 13 Haziran'da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır" denildi. Böylece Galatasaray'ın Avrupa kupalarından men edilmeyeceği kesinleşti. UEFA, CAS'ın vermiş olduğu kararın detaylarıyla analiz edileceğini de vurgulayarak, "UEFA, bu CAS kararından kaynaklı olarak, vakti geldiğinde konuyu açıklığa kavuşturmayı veya kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir. CAS kararı, UEFA'nın Finansal Fair Play sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez" dedi.
CENGİZ DE 'MEN YOK' DEMİŞTİ
Başkan Mustafa Cengiz de, "UEFA ile 2018'de 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Ancak bu anlaşmadan birçok kuruluş rahatsız oldu. UEFA'nın bir üst kurulu da buna itiraz etti ve yeniden yargılanmamızı istedi. Yeniden yargılanmaya CAS'ta 15 Ekim'de itiraz ettik ve davayı kazandık. UEFA'dan herhangi bir men gelmeyecek" demişti.
KRİTERLERDE ARTIDA GİDİYOR
CAS kararı ile rahatlayan Cimbom, UEFA ile yaptığı anlaşmada da artıda... 20 milyon euro zarar etme hakkı olan yönetimin, UEFA'ya ilk 6 ay için 3.4 milyon euro kar bildirdiği öğrenildi. Bu da sarı-kırmızılı takımın yeni bir ceza ya da men alma riskini minimuma düşürdü.
PSG'YE DE UMUT OLDU
CAS'ın Galatasaray'ın yeniden yargılanmasına onay vermemesi PSG'yi de sevindirdi. L'Equipe, kararın UEFA'nın soruşturma başlattığı PSG için de umut olabileceğini yazdı. Fransız ekibi, astronomik transferleri ve şüpheli sponsorluk anlaşmaları nedeniyle takipte.
Eski anlaşma geçerli
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019
UEFA, CAS'ın kararına uyacağını açıkladı: “CAS kararı ile 13 Haziran’da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır. CAS kararı, UEFA’nın FFP sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez."
Galatasaray'ın UEFA'nın FFP kriterleriyle ilgili 'yeniden yargılanma' talebine yaptığı itiraz CAS tarafından kabul edilmişti.
Konuyla ilgili UEFA'dan da resmi açıklama geldi. UEFA'nın sitesinde, eski anlaşmanın devam edeceği teyit edilerek, "CAS kararı sonucu, Kulüp Finansal Kontrol Organı Araştırma Birimi ile Galatasaray AŞ arasında 13 Haziran'da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır" denildi. Böylece Galatasaray'ın Avrupa kupalarından men edilmeyeceği kesinleşti. UEFA, CAS'ın vermiş olduğu kararın detaylarıyla analiz edileceğini de vurgulayarak, "UEFA, bu CAS kararından kaynaklı olarak, vakti geldiğinde konuyu açıklığa kavuşturmayı veya kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir. CAS kararı, UEFA'nın Finansal Fair Play sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez" dedi.
CENGİZ DE 'MEN YOK' DEMİŞTİ
Başkan Mustafa Cengiz de, "UEFA ile 2018'de 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Ancak bu anlaşmadan birçok kuruluş rahatsız oldu. UEFA'nın bir üst kurulu da buna itiraz etti ve yeniden yargılanmamızı istedi. Yeniden yargılanmaya CAS'ta 15 Ekim'de itiraz ettik ve davayı kazandık. UEFA'dan herhangi bir men gelmeyecek" demişti.
KRİTERLERDE ARTIDA GİDİYOR
CAS kararı ile rahatlayan Cimbom, UEFA ile yaptığı anlaşmada da artıda... 20 milyon euro zarar etme hakkı olan yönetimin, UEFA'ya ilk 6 ay için 3.4 milyon euro kar bildirdiği öğrenildi. Bu da sarı-kırmızılı takımın yeni bir ceza ya da men alma riskini minimuma düşürdü.
PSG'YE DE UMUT OLDU
CAS'ın Galatasaray'ın yeniden yargılanmasına onay vermemesi PSG'yi de sevindirdi. L'Equipe, kararın UEFA'nın soruşturma başlattığı PSG için de umut olabileceğini yazdı. Fransız ekibi, astronomik transferleri ve şüpheli sponsorluk anlaşmaları nedeniyle takipte.
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