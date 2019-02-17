17 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Pique'den Manzano'ya: "Lütfen bu işi bırak!"

Pique'den Manzano'ya: Lütfen bu işi bırak!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2019

maçında penaltı uyduran Manzano’ya böyle demişti

lehine uydurduğu penaltı ile 'ı yakan Jesus ile yeni bilgiler ortaya çıktı. İspanyol hakem, Portekiz sınırına 1.5 saat uzaktaki Extramadura'da yaşıyor. Burası ile Benfica'nın şehri Lizbon arası arabayla sadece 3.5 saat. Manzano'nun 'da lakabı ise 'kralların hakemi'. kendisine "Lütfen hakemlik yapma. Başka bir iş arıyorsan yardımcı olacağım söz" dedi. Messi, 2-2'lik Girona maçından sonra elini uzatan Manzano'nun elini sıkmadı. Villarrealliler 2-1 kaybettikleri R. Madrid maçından sonra arabasının camına "hırsız" çıkartması yapıştırdı.



'MELEK GİBİ OLUYORLAR'

Gil Manzano bir röportajında ise, "Hata yapıyoruz ama bir önceki maçta kendi aleyhlerine hata yaptığım oyuncular, sonraki maçta lehlerine hata yapınca bana melek gibi davranıyor" demişti.
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