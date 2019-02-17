17 Şubat 2019, Pazar
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'MELEK GİBİ OLUYORLAR'
Gil Manzano bir röportajında ise, "Hata yapıyoruz ama bir önceki maçta kendi aleyhlerine hata yaptığım oyuncular, sonraki maçta lehlerine hata yapınca bana melek gibi davranıyor" demişti.
Pique'den Manzano'ya: "Lütfen bu işi bırak!"
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Benfica maçında penaltı uyduran Manzano’ya Barçalı Pique böyle demişti
Benfica lehine uydurduğu penaltı ile Galatasaray'ı yakan Jesus Gil Manzano ile yeni bilgiler ortaya çıktı. İspanyol hakem, Portekiz sınırına 1.5 saat uzaktaki Extramadura'da yaşıyor. Burası ile Benfica'nın şehri Lizbon arası arabayla sadece 3.5 saat. Manzano'nun İspanya'da lakabı ise 'kralların hakemi'. Barçalı Pique kendisine "Lütfen hakemlik yapma. Başka bir iş arıyorsan yardımcı olacağım söz" dedi. Messi, 2-2'lik Girona maçından sonra elini uzatan Manzano'nun elini sıkmadı. Villarrealliler 2-1 kaybettikleri R. Madrid maçından sonra arabasının camına "hırsız" çıkartması yapıştırdı.
'MELEK GİBİ OLUYORLAR'
Gil Manzano bir röportajında ise, "Hata yapıyoruz ama bir önceki maçta kendi aleyhlerine hata yaptığım oyuncular, sonraki maçta lehlerine hata yapınca bana melek gibi davranıyor" demişti.
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