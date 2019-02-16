16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

VAR tartışması

VAR tartışması
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2019

, Avrupa’nın 2 numaralı kupasında VAR sisteminin uygulanmamasını eleştirmişti. Bunun 2 nedeni var: 1 - Bazı statların yetersizliği, 2 - Yeterli sayıda VAR hakemi olmaması.

, 'nde 'ya kaybederken Portekiz ekibi ilk golü penaltıdan bulmuştu. Meşin yuvarlak Marcao'nun göğsünden sekmesine rağmen İspanyol hakem Gil Manzano penaltı kararı vermişti. de maç sonunda bu kararı eleştirerek "Penaltı olduğunu sanmıyorum. kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde var, burada yok" ifadelerini kullanmıştı.

KÖHNE STAT SORUNU

Avrupa Ligi'nde VAR sisteminin uygulanmamasının iki sebebi var. Birincisi bu kupaya çok daha düşük bütçeli takımlar katılıyor ve oynadıkları statların şartları VAR sistemi için yeterlilik taşımıyor. VAR standartı sağlanamadığı için Avrupa Ligi'nde uygulanmıyor. Ayrıca UEFA'nın elinde VAR odasına atanacak yeterli hakem de yok.
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