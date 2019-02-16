16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
‘Tur daha bitmedi’
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Galatasray'ın başarılı stoperi Luyindama, Benfica yenilgisine rağmen "Tur daha bitmedi" dedi.
Cimbom'un stoperi Christian Luyindama, Benfica karşısında evlerinde can acıtan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu "Onlar bizi burada nasıl yendiyse biz de onları Portekiz'de yenebiliriz. İşimiz kolay olmayacak ama tur daha bitmedi" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!