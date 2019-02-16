16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

‘Tur daha bitmedi’

‘Tur daha bitmedi’
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Galatasray'ın başarılı stoperi , yenilgisine rağmen "Tur daha bitmedi" dedi.

Cimbom'un stoperi Christian , karşısında evlerinde can acıtan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu "Onlar bizi burada nasıl yendiyse biz de onları Portekiz'de yenebiliriz. İşimiz kolay olmayacak ama tur daha bitmedi" ifadelerini kullandı.
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