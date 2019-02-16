16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Atmosfere hayran kaldı

Atmosfere hayran kaldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2019

'nın orta saha oyuncusu Gedson , zorlu bir deplasmandan galibiyet aldıklarını söyledi.

Portekiz basınına konuşan "Statta o kadar çok gürültü vardı ki 2 metre yanınızdakini bile duyamıyordunuz. Böyle bir ortamdan evimize galibiyetle dönmek harika oldu" dedi.
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