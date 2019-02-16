16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi tamamladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2019

, 'in 22. haftasında yarın ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde gerçekleştirilen idmanda, Avrupa Ligi'nde karşısında görev alan oyuncular yenilenmeye dönük çalışma yaptı.

Diğer oyuncular gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas ve oyunlar üzerinde durdu.

Galatasaray, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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