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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında görev alan oyuncular yenilenmeye dönük çalışma yaptı.
Diğer oyuncular gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas ve oyunlar üzerinde durdu.
Galatasaray, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
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