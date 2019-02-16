16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2019

, Spor Toto 'in 22. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem yönetecek.

'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.

Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.

Mariano ceza sınırında

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sınırında bulunuyor.

Mariano yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Diagne eski takımına karşı

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, görev verilmesi durumunda yarın eski takımına karşı forma giyecek.

Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim neşteri vuruyor! Benfica maçı sonu oldu Fatih Terim neşteri vuruyor! Benfica maçı sonu oldu
Bir zamanlar Avrupa fatihiydi... Bir zamanlar Avrupa fatihiydi...
UEFA haftanın 11'ini belirledi! Galatasaray'dan... UEFA haftanın 11'ini belirledi! Galatasaray'dan...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör