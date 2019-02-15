15 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Ne yaptın Marcao!

Ne yaptın Marcao!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

Sambacı, lehine çalınan penaltıda pozisyonun içinde yer alırken; ’in attığı ikinci golde de rakibini durdurmayı başaramadı.

Avrupa Ligi'nde 'yı konuk eden temsilcimiz G.Saray, rakibine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamazken, sarı-kırmızılılarda gecenin en çok tartışılan oyuncusu yeni transfer Marcao oldu. İlk yarıda penaltıya sebebiyet veren Marcao, Benfica'nın attığı ikinci golde art arda hatalar yapınca tepkilere hedef oldu.

26'da Marcao'nun topa elle müdahale ettiğini ifade eden İspanyol hakem, Benfica lehine penaltı düdüğü çaldı. Salvio penaltıyı gole çevirdi. 64. dakikada Benfica, Seferovic'in golüyle yeniden öne geçti. Marcao'nun pas hatasıyla başlayan Benfica atağı, Marcao'nun kademe hatası ile gol oldu. Brezilyalı savunmacıyı ekarte eden , karşı karşı pozisyonda topu ağlarına gönderdi. Bu golden sonra sosyal medyada Marcao'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Galatasaray'ın stoper oyuncusu, sarı kırmızılı taraftarların eleştiri oklarına hedef oldu. Bu eleştirilerden bazıları şöyle: "Adama şöyle iyi, böyle klas dediler; ilk Avrupa maçında yenilen iki golde de başroldeydi", "Adam uyuyor resmen, sezon sonu hemen gönderilmeli", "Turu tek başına verdi."
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