15 Şubat 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
26'da Marcao'nun topa elle müdahale ettiğini ifade eden İspanyol hakem, Benfica lehine penaltı düdüğü çaldı. Salvio penaltıyı gole çevirdi. 64. dakikada Benfica, Seferovic'in golüyle yeniden öne geçti. Marcao'nun pas hatasıyla başlayan Benfica atağı, Marcao'nun kademe hatası ile gol oldu. Brezilyalı savunmacıyı ekarte eden Haris Seferovic, karşı karşı pozisyonda topu Galatasaray ağlarına gönderdi. Bu golden sonra sosyal medyada Marcao'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Galatasaray'ın stoper oyuncusu, sarı kırmızılı taraftarların eleştiri oklarına hedef oldu. Bu eleştirilerden bazıları şöyle: "Adama şöyle iyi, böyle klas dediler; ilk Avrupa maçında yenilen iki golde de başroldeydi", "Adam uyuyor resmen, sezon sonu hemen gönderilmeli", "Turu tek başına verdi."
Ne yaptın Marcao!
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019
Sambacı, Benfica lehine çalınan penaltıda pozisyonun içinde yer alırken; Haris Seferovic’in attığı ikinci golde de rakibini durdurmayı başaramadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı konuk eden temsilcimiz G.Saray, rakibine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamazken, sarı-kırmızılılarda gecenin en çok tartışılan oyuncusu yeni transfer Marcao oldu. İlk yarıda penaltıya sebebiyet veren Marcao, Benfica'nın attığı ikinci golde art arda hatalar yapınca sosyal medyada tepkilere hedef oldu.
26'da Marcao'nun topa elle müdahale ettiğini ifade eden İspanyol hakem, Benfica lehine penaltı düdüğü çaldı. Salvio penaltıyı gole çevirdi. 64. dakikada Benfica, Seferovic'in golüyle yeniden öne geçti. Marcao'nun pas hatasıyla başlayan Benfica atağı, Marcao'nun kademe hatası ile gol oldu. Brezilyalı savunmacıyı ekarte eden Haris Seferovic, karşı karşı pozisyonda topu Galatasaray ağlarına gönderdi. Bu golden sonra sosyal medyada Marcao'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Galatasaray'ın stoper oyuncusu, sarı kırmızılı taraftarların eleştiri oklarına hedef oldu. Bu eleştirilerden bazıları şöyle: "Adama şöyle iyi, böyle klas dediler; ilk Avrupa maçında yenilen iki golde de başroldeydi", "Adam uyuyor resmen, sezon sonu hemen gönderilmeli", "Turu tek başına verdi."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!