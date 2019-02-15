15 Şubat 2019, Cuma
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Luyindama'ya ayrıcalık vakti
Galatasaraylı futbolcular ısınmak için sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı taraftarların tribünleri selamlamak ve 'oley' çektirmek için çağırdığı ilk isim Luyindama oldu. Takım kaptanlarından başlayan ritüele bu kez Luyindama ile başlayan tribünler, Kongolu futbolcuyu 2 kez çağırdı.
Avrupa’daki ilk golünü attı
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019
Galatasaray'ın yeni transferi Luyindama, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü dün akşam attı.
Kongolu oyuncu daha önce oynadığı 2 Şampiyonlar Ligi ön eleme ve 6 Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atamamıştı. Luyindama, kariyerindeki 84 resmi maçta toplam 10 gol attı.
Luyindama'ya ayrıcalık vakti
Galatasaraylı futbolcular ısınmak için sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı taraftarların tribünleri selamlamak ve 'oley' çektirmek için çağırdığı ilk isim Luyindama oldu. Takım kaptanlarından başlayan ritüele bu kez Luyindama ile başlayan tribünler, Kongolu futbolcuyu 2 kez çağırdı.
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