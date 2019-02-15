15 Şubat 2019, Cuma
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Diagne kayıplarda!
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Kasımpaşa’dan 10 milyon euro’ya alınan Senegalli forvet, Benfica savunması arasında adeta kayboldu.
Galatasaray'da Mbaye Diagne ikinci maçında da vasatı geçemedi. Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Senegalli forvet, Benfica'nın sert savunması arasında pozisyon bulmakta zorlandı. İlk yarıda sahada topla en az buluşan oyuncu olan Diagne hava toplarında da etkisizdi. Kasımpaşa'da ligin ilk yarısında 20 gole imza koyun oyuncu, Galatasaray'daki ilk iki maçında Trabzonspor'a attığı penaltı golü dışında fileleri havalandıramazken, beklentilerin de çok uzağında kaldı.
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