15 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

CAS'tan Galatasaray açıklaması

CAS'tan Galatasaray açıklaması
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2019

, Kulübü'nün ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirdi.

Uluslararası () tarafından yapılan açıklamada, Kulübü'nün daha önce Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna gönderdiği uzlaşma anlaşmasının incelenmesi sonucu; yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik talebin kabul edildiği bildirildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
UEFA haftanın 11'ini belirledi! Galatasaray'dan... UEFA haftanın 11'ini belirledi! Galatasaray'dan...
Mustafa Cengiz müjdeyi verdi! Mustafa Cengiz müjdeyi verdi!
Diagne hakkında şoke eden gerçek! Herkes bunu konuşuyor... Diagne hakkında şoke eden gerçek! Herkes bunu konuşuyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör