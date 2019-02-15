15 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Dün akşam Galatasaray Store'larda satış patlaması oldu

Dün akşam Galatasaray Store'larda satış patlaması oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2019

, ile Stadyumu'nda karşılaştığı Avrupa Ligi karşılaşmasında kasasını doldurdu.

'ya özel bir maçlığına 30'un üzerinde loca kiralayan 'da satışa çıkan 15 bin biletin tamamı tükendi. Sarı-kırmızılı kulüp ''ne özel kampanya yaptığı GS Store mağazalarında da rekor satışa ulaştı. Stadı'ndaki GS Store'da Large beden forma kalmadı. Yöneticiler kampanyaya alışveriş yaparak destek verdi. Karşılaşmayı 42 bin 722 kişi izledi.

TRİBÜNDE İLGİNÇ BENFİCALILAR!

Benfica'yı deplasmanında taraftarı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 250 Benficalı futbolsever, tribündeki yerini aldı. Portekiz ekibinin taraftarları, ilginç giyimleriyle dikkat çekti.

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