16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

25 maçta 2 galibiyet!

25 maçta 2 galibiyet!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Avrupa’da kara tablo. Aslan son 25 maçta sadece 2 kez kazandı.

'da yenilgisinin şoku yaşanıyor. Cimbom, TT Stadı'nda Portekiz temsilcisine 2-1 yenilerek Avrupa Kupaları'ndaki kötü performansını sürdürdü. Aslan son 25 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Benfica'yı 2-1 ve 'yı 3-0'lık skorlarla devirdi. Diğer 23 karşılaşmada ise galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, Avrupa'da da son deplasman galibiyetini 6 yıl önce almıştı. 2013'te 'yi 3-2'lik skorla geçmişti.
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