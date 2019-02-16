16 Şubat 2019, Cumartesi
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25 maçta 2 galibiyet!
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Avrupa’da kara tablo. Aslan son 25 maçta sadece 2 kez kazandı.
Galatasaray'da Benfica yenilgisinin şoku yaşanıyor. Cimbom, TT Stadı'nda Portekiz temsilcisine 2-1 yenilerek Avrupa Kupaları'ndaki kötü performansını sürdürdü. Aslan son 25 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Benfica'yı 2-1 ve Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık skorlarla devirdi. Diğer 23 karşılaşmada ise galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, Avrupa'da da son deplasman galibiyetini 6 yıl önce almıştı. 2013'te Schalke'yi 3-2'lik skorla geçmişti.
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