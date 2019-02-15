15 Şubat 2019, Cuma
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CİMBOM NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray tribünleri çiçek açsa da 64'te Seferovic mağlubiyeti getiren golü ağlara bıraktı. Rövanş 21 Şubat'ta oynanacak ve şimdi herkes UEFA Kupası sahibi Galatasaray'dan yine bir imkansıza imza atmasını bekliyor. Galatasaray'ın son 16'ya kalabilmesi için deplasmanda oynanacak maçta rakibini iki farklı skorla veya 3-2, 4-3 gibi skorlarla mağlup etmesi gerekiyor. 0-0, 1-0 ve 1-1'lik skorlarda Portekiz takımı tur atlayacak. 2-1'lik Galatasaray galibiyetinde ise mücadele uzatmaya gidecek. 2-2, 3-3 gibi gollü beraberlikler de Benfica'ya yarayan skorlar.
İSPANYOL HAKEM ASLAN'I YAKTI
Karşılaşmada tartışmalı bir karar çok konuşuldu. Mücadelenin 29. dakikasında sol kanattan Galatasaray ceza sahasına yapılan ortayı Marcao uzaklaştırmak istedi. Ancak hakem Jesus Gil Manzano, topun Marcao'nun eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolcular ve Marcao, uzun süre pozisyonun penaltı olmadığını hakem Gil Manzano'ya anlattılar ama İspanyol hakemin kararı değişmedi. Devamında Aslan geriye düştü. Taraftarlar da sosyal medyada karara büyük tepki gösterdiler.
99 laneti
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Galatasaray, Benfica karşısında Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıktı.
Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Benfica karşısında da 'Dalya' diyemedi. Cimbom, son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. 107. yenilgisini alan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
CİMBOM NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray tribünleri çiçek açsa da 64'te Seferovic mağlubiyeti getiren golü ağlara bıraktı. Rövanş 21 Şubat'ta oynanacak ve şimdi herkes UEFA Kupası sahibi Galatasaray'dan yine bir imkansıza imza atmasını bekliyor. Galatasaray'ın son 16'ya kalabilmesi için deplasmanda oynanacak maçta rakibini iki farklı skorla veya 3-2, 4-3 gibi skorlarla mağlup etmesi gerekiyor. 0-0, 1-0 ve 1-1'lik skorlarda Portekiz takımı tur atlayacak. 2-1'lik Galatasaray galibiyetinde ise mücadele uzatmaya gidecek. 2-2, 3-3 gibi gollü beraberlikler de Benfica'ya yarayan skorlar.
İSPANYOL HAKEM ASLAN'I YAKTI
Karşılaşmada tartışmalı bir karar çok konuşuldu. Mücadelenin 29. dakikasında sol kanattan Galatasaray ceza sahasına yapılan ortayı Marcao uzaklaştırmak istedi. Ancak hakem Jesus Gil Manzano, topun Marcao'nun eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolcular ve Marcao, uzun süre pozisyonun penaltı olmadığını hakem Gil Manzano'ya anlattılar ama İspanyol hakemin kararı değişmedi. Devamında Aslan geriye düştü. Taraftarlar da sosyal medyada karara büyük tepki gösterdiler.
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