14 Şubat 2019, Perşembe

GALATASARAY

Önder Özen: "VAR'ın önemini görmüş olduk!"

VAR olsa bu penaltı iptaldi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019

son 32 turunda 'ın ile karşılaştığı maçta hakem Manzano'nun verdiği hatalı penaltı kararı büyük tepki topladı.

son 32 turunda 'ın ile karşılaştığı mücadeleye İspanyol hakem Manzano'nun verdiği hatalı penaltı kararı damga vurdu. Belki de turun gidişatını değiştiren bu hatalı karar sonrası , yayıncı kuruluşta VAR sisteminin önemine şu sözlerle vurgu yaptı:

"Penaltıda el yok. Topun oyuncu ile buluştuğu yer omuz başı. 'de VAR'ı her gün tartışıyoruz ama ne kadar önemli olduğunu gördük. VAR olsaydı, mutlaka çağıracaklardı ve penaltı iptal olacaktı."

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