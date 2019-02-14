14 Şubat 2019, Perşembe

GALATASARAY

Benfica'ya skandal penaltı

Benfica'ya skandal penaltı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019

'ndeki temsilcilerimizden 'ın sahasında 'yı ağırladığı mücadelede konuk ekip lehine verilen penaltı maça damga vurdu.

'ndeki temsilcilerimizden , sahasında 'yı ağırladı.

Aslan, 27. dakikada Eduardo Salvio'nun penaltı golüyle 1-0 geriye düştü. Galatasaray'ın sağ kanadından hızlı gelişen atakta, içeriye çıkarılan topu Marcao karşıladı.

Marcao'nun omzuyla uzaklaştırdığı pozisyonu yanlış yorumlayan İspanyol Jesús Gil Manzano ise yıldız ismin müdahelesini el olarak değerlendirdi ve penaltı kararına hükmetti.
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