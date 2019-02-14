14 Şubat 2019, Perşembe
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Marcao'nun omzuyla uzaklaştırdığı pozisyonu yanlış yorumlayan İspanyol Jesús Gil Manzano ise yıldız ismin müdahelesini el olarak değerlendirdi ve penaltı kararına hükmetti.
Benfica'ya skandal penaltı
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın sahasında Benfica'yı ağırladığı mücadelede konuk ekip lehine verilen penaltı maça damga vurdu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında Benfica'yı ağırladı.
Aslan, 27. dakikada Eduardo Salvio'nun penaltı golüyle 1-0 geriye düştü. Galatasaray'ın sağ kanadından hızlı gelişen atakta, içeriye çıkarılan topu Marcao karşıladı.
Marcao'nun omzuyla uzaklaştırdığı pozisyonu yanlış yorumlayan İspanyol Jesús Gil Manzano ise yıldız ismin müdahelesini el olarak değerlendirdi ve penaltı kararına hükmetti.
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