15 Şubat 2019, Cuma
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YELLOWREDDAY'E BÜYÜK İLGİ
Büyük bir coşkuyla Galatasaray'ı destekleyen taraftarlar, gelen mağlubiyetle stadı üzgün terk etti. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha önce düzenlenen Yellow Friday ve YellowRedWeekend kampanyalarındaki gibi Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısına yine kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan #YellowRedDay etiketiyle başlatılan kampanya, futbolseverlerden büyük ilgi gördü. Benfica maçının, Sevgililer Günü'ne denk gelmesi üzerine bu tarihi hedef belirleyen taraftarlar, Galatasaray Store'lara akın etti.
DÜNYA, MAÇA KOŞTU
Benfica maçına medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Maçı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 195 medya mensubunun takip ettiği açıklanırken, 30'nun yabancı olduğu aktarıldı. Portekiz'den 23, Japonya'dan 5, Hollanda ve Yunanistan'dan birer basın mensubunun takip etti.
TT Stadyumu'nda buruk şölen
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019
Soğuk havaya rağmen Türk Telekom’a koşan 42 bin 722 taraftar, 90 dakika boyunca G.Saray’ı destekledi. Ancak gelen mağlubiyet sonrasında stadı üzgün bir şekilde terk etti
Galatasaraylı taraftarlar, Benfica maçına yoğun ilgi gösterdi. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran 42 bin 722 sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına 90 dakika destek verdi. Portekizli taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti. Sarı-kırmızılı futbolseverler, İstanbul'da helikopter kazasında şehit olan 4 asker, uçak kazasında ölen Sala ve Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında ölen genç futbolcular için de pankart hazırladı.
YELLOWREDDAY'E BÜYÜK İLGİ
Büyük bir coşkuyla Galatasaray'ı destekleyen taraftarlar, gelen mağlubiyetle stadı üzgün terk etti. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha önce düzenlenen Yellow Friday ve YellowRedWeekend kampanyalarındaki gibi Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısına yine kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan #YellowRedDay etiketiyle başlatılan kampanya, futbolseverlerden büyük ilgi gördü. Benfica maçının, Sevgililer Günü'ne denk gelmesi üzerine bu tarihi hedef belirleyen taraftarlar, Galatasaray Store'lara akın etti.
DÜNYA, MAÇA KOŞTU
Benfica maçına medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Maçı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 195 medya mensubunun takip ettiği açıklanırken, 30'nun yabancı olduğu aktarıldı. Portekiz'den 23, Japonya'dan 5, Hollanda ve Yunanistan'dan birer basın mensubunun takip etti.
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