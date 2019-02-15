15 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

TT Stadyumu'nda buruk şölen

TT Stadyumu'nda buruk şölen
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

rağmen ’a koşan 42 bin 722 taraftar, 90 dakika boyunca G.Saray’ı destekledi. Ancak gelen mağlubiyet sonrasında stadı üzgün bir şekilde terk etti

Galatasaraylı taraftarlar, maçına yoğun ilgi gösterdi. 'daki rağmen tribünleri dolduran 42 bin 722 sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına 90 dakika destek verdi. Portekizli taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti. Sarı-kırmızılı futbolseverler, İstanbul'da helikopter kazasında şehit olan 4 asker, uçak kazasında ölen Sala ve ekibi Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında ölen genç futbolcular için de pankart hazırladı.

YELLOWREDDAY'E BÜYÜK İLGİ

Büyük bir coşkuyla 'ı destekleyen taraftarlar, gelen mağlubiyetle stadı üzgün terk etti. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha önce düzenlenen Yellow Friday ve YellowRedWeekend kampanyalarındaki gibi Başkan 'in çağrısına yine kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan #YellowRedDay etiketiyle başlatılan kampanya, futbolseverlerden gördü. Benfica maçının, 'ne denk gelmesi üzerine bu tarihi hedef belirleyen taraftarlar, Galatasaray Store'lara akın etti.

DÜNYA, MAÇA KOŞTU

Benfica maçına medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Maçı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 195 medya mensubunun takip ettiği açıklanırken, 30'nun yabancı olduğu aktarıldı. Portekiz'den 23, 'dan 5, ve 'dan birer basın mensubunun takip etti.
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