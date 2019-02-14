14 Şubat 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray taraftarından anlamlı pankartlar

Galatasaray taraftarından anlamlı pankartlar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.02.2019

- maçında tribünleri dolduran taraftarlar, Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 asker için, uçak kazasında ölen futbolcu ve ekibi Flamengo’nun tesislerinde meydana gelen yangında ölenler için pankartlar hazırladı.

Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda ile arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla 'de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı. Taraftarlar, Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 asker için, 'nde düşen uçakta vefat eden futbolcu ve ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangında vefat edenler için pankartlar açtı.
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