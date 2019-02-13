Galatasaray'a Benfica şifresi Marcao'dan
Terim Marcao ile rakip hakkında konuştu. Tüm planını galibiyet üzerine yaptı.
Galatasaray'da teknik heyet yarın yapılacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Benfica maçına kilitlendi. Portekiz ekibinin ligde Nacional'i 10-0 mağlup ettiği karşılaşma masaya yatırıldı. Antrenmanda da rakibin eksikleri ve etkileri üzerinde duruldu. Galatasaray'a Portekiz ekibi Chaves'ten gelen Marcao'ya Benfica'yla ilgili sorular soruldu. Son 2 sezonda Benfica ile 4 kez karşılaşan Marcao rakip oyuncular hakkında detaylı bilgiler verdi.
SAMBACILAR GERİ GELİYOR
Trabzonspor maçında sakat olduğu için oynayamayan Mariano, dün idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı sağ bek, yarın yapılacak Benfica karşılaşmasında Linnes'in yerine ilk 11'de olabilir. Trabzon karşısında cezalı olduğu tribünde oturan Fernando'nun da yarınki maçta Donk'tan formasını geri alacağı belirtildi.
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