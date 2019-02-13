13 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

İlklerin kulübü Galatasaray

İlklerin kulübü Galatasaray
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.02.2019

, tarihin en iyi 30 futbol kulübünü açıkladı. Türkiye’den sadece Galatasaray yer aldı.

Ballon d'Or ödülüyle dünyaya adını duyuran Dergisi, dünyada gelmiş geçmiş en iyi 30 futbol kulübünü tek listede topladı. Zirvede 184 puanla yer aldı. , ManU, B. Münih ve Liverpool arkasında sıralandı. Listede Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar 18 puanla 27. basamakta yer buldu. Avrupa dışında Afrika, Amerika takımları da yer aldı.


DAHA ZAMAN VAR

Aslan'da kadro dışı kalan , İsviçre basınına konuştu. Sion teknik direktörü ile görüştüğünü ancak transferinin mümkün olmadığını belirten Eren, "Şu anda başka seçenekleri değerlendiriyorum. Çin'e transfer olmam da bir olasılık. Şubat ayı sonuna kadar zamanım var" şeklinde konuştu. Eren, sezon sonunda serbest kalacağının da altını çizdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Eğer Benfica'yı elersek... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Eğer Benfica'yı elersek..."
Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor... Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...
Marcao'dan olay açıklamalar! Fatih Terim, Benfica, Süper Lig... Marcao'dan olay açıklamalar! Fatih Terim, Benfica, Süper Lig...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör