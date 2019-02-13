İlklerin kulübü Galatasaray
France Football, tarihin en iyi 30 futbol kulübünü açıkladı. Türkiye’den sadece Galatasaray yer aldı.
Ballon d'Or ödülüyle dünyaya adını duyuran France Football Dergisi, dünyada gelmiş geçmiş en iyi 30 futbol kulübünü tek listede topladı. Zirvede 184 puanla Real Madrid yer aldı. Barcelona, ManU, B. Münih ve Liverpool arkasında sıralandı. Listede Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar 18 puanla 27. basamakta yer buldu. Avrupa dışında Afrika, Amerika takımları da yer aldı.
DAHA ZAMAN VAR
Aslan'da kadro dışı kalan Eren Derdiyok, İsviçre basınına konuştu. Sion teknik direktörü Murat Yakın ile görüştüğünü ancak transferinin mümkün olmadığını belirten Eren, "Şu anda başka seçenekleri değerlendiriyorum. Çin'e transfer olmam da bir olasılık. Şubat ayı sonuna kadar zamanım var" şeklinde konuştu. Eren, sezon sonunda serbest kalacağının da altını çizdi.
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