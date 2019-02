Benfica Teknik Direktörü Lage: "İstediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz"

Maça hazırlanmak için gerekli sürenin olmadığını belirten Lage şöyle konuştu: "Bu maça hazırlanmak için istenilen süre yoktu. Rakibi iyi analiz ettiğimizi ve buradan istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz. Maça hazır ve motive durumdayız. Hafta sonu kendi sahamızda oynadık. Orada da ateşli bir ambiyans vardı. Bu ambiyansa hazırız. Galatasaray büyük bir kulüp ve tecrübeli teknik direktörleri var. Bizde de büyük maçlara hazır oyuncular bulunuyor. Bu tarz durumlara alışığız."



"HAYATTA ANİ DEĞİŞİKLİKLER OLUYOR"



Son maçlarda form grafiklerinin yükselmesine değinen Portekizli çalıştırıcı "Bu durumun bizi rehavete sokmayacak. Gerekli konsantrasyonumuz var. Yeterli kazanma isteği ve konsantrasyonumuz bulundukça bu durum sorun teşkil etmeyecek" dedi.



Pizzi ve Grimaldo gibi önemli oyuncularını İstanbul'a getirmeyen Lage bu konuyla ilgili olarak, "Önümüzde uzun bir maraton var. Aralık, Ocak, Şubat ayları yoğun geçiyor. Yaşları, performansları gibi çeşitli durumları göz önüne alınarak bu kararı verdik. Oynayacak her oyuncuya güveniyorum" yorumunu yaptı.



Portekizli çalıştırıcı, "Kısa bir süre önce ikinci lig takımı çalıştırırken şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde maça çıkıyorsunuz, bu nasıl bir his" sorusuna "Hayatta ani değişiklikler oluyor. Bunun için çalışma ve başarma azmi önemli. Büyük bir ekibimiz var. Bu motivasyon ve güvenle her işin üstesinden gelinebilir" yanıtını verdi.



SEFEROVIC: GALATASARAY'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ



İsviçreli futbolcu Haris Seferovic ise şu ifadeleri kullandı: "Yarın iyi bir skor bekliyoruz. Ateşli bir atmosfer olacak ama kendimize güveniyoruz. İyi bir formumuz var. Galatasaray'a büyük saygı duyuyoruz. İyi bir oyun ortaya koyacağız. Zor bir maç olacak. Buraya kazanmak için geldik. En iyi performansımızı sergileyerek burada kazanmak istiyoruz. Karşımızda da bizim gibi düşünen bir takım var. Bu yüzden büyük bir maç olacak. İyi bir maç bizi bekliyor. Şimdilik sadece bu eşleşmeyi düşünüyoruz."



Öte yandan Portekiz ekibi Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı çalışma ile Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

