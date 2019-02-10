10 Şubat 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM
Sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba, Trabzonspor maçı öncesi teknik heyetten forma istediği de öğrenildi. Yardımcı antrenör Hasan Şaş ile görüşen Emre'nin, "İyi durumdayım ve hazırım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor maçında takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.
Emre Akbaba hazır kıta!
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, uzun bir aradan sonra sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Sakatlıktan kurtulan genç futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde ligde tam 13 hafta sonra formasına kavuşacak.
KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM
Sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba, Trabzonspor maçı öncesi teknik heyetten forma istediği de öğrenildi. Yardımcı antrenör Hasan Şaş ile görüşen Emre'nin, "İyi durumdayım ve hazırım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor maçında takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!