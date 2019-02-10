10 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Emre Akbaba hazır kıta!

Emre Akbaba hazır kıta!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2019

'in 7. haftasında oynanan Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Akbaba, uzun bir aradan sonra sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Sakatlıktan kurtulan genç futbolcu, teknik direktör 'in şans vermesi halinde ligde tam 13 hafta sonra formasına kavuşacak.

KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Sakatlıktan kurtulan Akbaba, maçı öncesi teknik heyetten forma istediği de öğrenildi. Yardımcı antrenör ile görüşen Emre'nin, "İyi durumdayım ve hazırım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor maçında takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.
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