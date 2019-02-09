09 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Ortaya çıktı: Sebep Benfica!

Ortaya çıktı: Sebep Benfica!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 Giriş Tarihi: 08.02.2019

Mitroglou’nun bazı haklarının hâlâ ’da olduğu bu nedenle listesine yazılmadığı iddia edildi!..

Avrupa Ligi için 3 yeni oyuncu ismi veren ve bu hakkını Marcao, Luyindama ve Diagne'den yana kullanan , Kostas Mitroglou'yu listeye yazmamıştı.

Mitroglou'nun Galatasaray'ın UEFA listesinde olmaması Fransız basınının da dikkatini çekerken Footmercato sitesine konuşan Yunan golcünün bir yakını, Mitroglou'nun neden UEFA listesinde olmadığını açıkladı.

30 yaşındaki forvetin yakın tanıdığı olduğu belirtilen ancak ismi verilmeyen kişi, "Mitroglou'nun UEFA listesine alınmamasının nedeni çok basit. Galatasaray, ile eşleşmişti ve Kostas'ın bazı hakları hala Benfica'da. Mitroglou'nun Benfica'ya karşı oynaması doğru olmazdı." sözlerini kullandı. Yunan golcü, 2017 yılında Benfica'dan 15 milyon euroya Marsilya'ya satılmıştı. Sözleşmede Mitroglou'nun satışından elde edilecek %50 karın Benfica'ya verileceği açıklanmıştı.
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