09 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Ryan Donk süpürecek

Ryan Donk süpürecek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2019

, cezalı 'nun yerine 'u hazırlıyor...

Hollandalı oyuncu, yarınki karşılaşmada oynaması halinde orta sahada ve ceza sahası çevresinde seken topları toplamakla görevli olacak. Kaptığı topları ise en hızlı şekilde ile buluşturmaya çalışacak. Uzun boyu ile hava toplarında oldukça etkili olan tecrübeli futbolcu duran toplarda ise ceza sahasına giderek gol arayacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom Muslera'nın veliahtını buldu! Cimbom Muslera'nın veliahtını buldu!
Mustafa Cengiz: Hedef zirve Mustafa Cengiz: "Hedef zirve"
Belhanda için Çinliler de devrede Belhanda için Çinliler de devrede
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör