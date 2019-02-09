09 Şubat 2019, Cumartesi
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Ryan Donk süpürecek
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Fatih Terim, cezalı Fernando'nun yerine Ryan Donk'u hazırlıyor...
Hollandalı oyuncu, yarınki karşılaşmada oynaması halinde orta sahada ve ceza sahası çevresinde seken topları toplamakla görevli olacak. Kaptığı topları ise en hızlı şekilde Belhanda ile buluşturmaya çalışacak. Uzun boyu ile hava toplarında oldukça etkili olan tecrübeli futbolcu duran toplarda ise ceza sahasına giderek gol arayacak.
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