09 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray için kritik viraj

Galatasaray için kritik viraj
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Cimbom 11 günde oynayacağı 4 maçla ligde ve Avrupa’da rotasını çizecek.

Yoluna 3 kulvarda devam eden , maçıyla birlikte zorlu bir periyoda giriyor. Sarı-kırmızılılar 11 günde birbirinden kritik 4 maça çıkacak. 'de yarın 'u konuk edecek Cimbom kazanmaya mecbur. Aksi sonuçta de kazanırsa liderle puan farkı en az 10'a çıkacak. Ardından 14 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi son 32 turunda 'yı ağırlayacak olan Aslan, 17 Şubat'ta ligde 'ya konuk olacak. Sonra 21'inde Benfica ile rövanş var. Dört maçın skorları ligde ve Avrupa'da rotayı çizecek.
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