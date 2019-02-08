08 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi sürdü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.02.2019

, 'in 21'inci haftasında ile oynayacağı maç öncesi bir antrenman gerçekleştirdi.

'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı ekip, karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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