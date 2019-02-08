08 Şubat 2019, Cuma
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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi bir antrenman gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
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