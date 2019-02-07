07 Şubat 2019, Perşembe
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YABANCI SAYISI FAZLA
Rekorların kırılmak için olduğunu anlatan Ergün Penbe, "İnşallah bizim rekoru da kırarlar. Ama Türk futbolu iyiye gitmiyor. Biz yanılmıyorsam 4 yabancıyla aldık. Şimdi bir hayli yabancı var. Bu kupayı getirebilir miyiz diye sorsanız hakikatten zor. İnşallah ilerleyen yıllarda futbolumuzda çok daha iyi yerlere geliriz" dedi. Galatasaray'ın Benfica'yı eleyeceğini belirten Penbe, "Kupanın olduğu her yerde Galatasaray her zaman vardır" ifadesini kullandı.
ZAMANA İHTİYACI VAR
Hakan Ünsal da kupayı gördüğünde bir kez daha gururlandığını belirterek şöyle konuştu: "Kendisi bize gösterilen sevginin sebebidir. Türk futbolu için önemli bir kupaydı. Bu kupa kazanıldığında yaklaşık 4 yıllık emek ve sürecin eseriydi. Bu tür başarıyı kazanmak hemen kurulan iyi kadrolarla mümkün değil. Artık takımlar çok güçlü. Galatasaray'da önemli değişimler oldu. Pozitif yansıyacak oyuncular da alındı ama bunların ne vereceğini bilemiyorum."
UEFA Kupası artık çok zor
Giriş Tarihi: 07.02.2019
19 yıl sonra kupaya yeniden dokunan Galatasaray'ın iki efsanesi Ergün Penbe ve Hakan Ünsal'dan çarpıcı açıklamalar.
Galatasaray'ın UEFA Kupası'nın kazanan kadrosunda yer alan Ergün Penbe ve Hakan Ünsal, 19 yıl sonra kupayla tekrar buluştu. İki efsane, UEFA Kupası serüveni sürecinde yaşadıklarını ve Galatasaray'ın son durumu hakkında özel açıklamalarda bulundu. Kupaya uzun yıllar sonra dokunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Penbe, "19 yıl bu kupaya başka bir takım ulaşamadı. Bu kupanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Hatta bize değer kattı" dedi.
YABANCI SAYISI FAZLA
Rekorların kırılmak için olduğunu anlatan Ergün Penbe, "İnşallah bizim rekoru da kırarlar. Ama Türk futbolu iyiye gitmiyor. Biz yanılmıyorsam 4 yabancıyla aldık. Şimdi bir hayli yabancı var. Bu kupayı getirebilir miyiz diye sorsanız hakikatten zor. İnşallah ilerleyen yıllarda futbolumuzda çok daha iyi yerlere geliriz" dedi. Galatasaray'ın Benfica'yı eleyeceğini belirten Penbe, "Kupanın olduğu her yerde Galatasaray her zaman vardır" ifadesini kullandı.
ZAMANA İHTİYACI VAR
Hakan Ünsal da kupayı gördüğünde bir kez daha gururlandığını belirterek şöyle konuştu: "Kendisi bize gösterilen sevginin sebebidir. Türk futbolu için önemli bir kupaydı. Bu kupa kazanıldığında yaklaşık 4 yıllık emek ve sürecin eseriydi. Bu tür başarıyı kazanmak hemen kurulan iyi kadrolarla mümkün değil. Artık takımlar çok güçlü. Galatasaray'da önemli değişimler oldu. Pozitif yansıyacak oyuncular da alındı ama bunların ne vereceğini bilemiyorum."
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