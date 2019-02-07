07 Şubat 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray PFDKya sevk edildi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 Giriş Tarihi: 07.02.2019

Sarı-Kırmızılılar Hatayspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada sarı-kırmızılı kulübün Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 'ye sevkine karar verildiği belirtildi.
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