07 Şubat 2019, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim’in acı günü

Fatih Terim’in acı günü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.02.2019

Tecrübeli çalıştırıcının, bir süredir bulunan babası , dün yaşamını yitirdi.

'in babası (93), 'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Adana'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan ve tedavisi süren Talat Terim, saat 08.50'de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Fatih Terim de babasının vefat haberini alınca hemen Adana'ya gitti. Terim, aile yakınlarıyla hastanenin konferans salonunda bir araya gelerek taziyeleri kabul etti. Hastane önüne giden bir grup taraftar da tecrübeli hocayı yalnız bırakmadı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Talat Terim'in cenazesi bugün öğle namazının ardından toprağa verileceği açıklandı. Baba Terim, Mezarlık Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

MESAJ YAĞDI

Galatasaray başta, (), Kulüpleri, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat etmesi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı. Başkanı deneyimli teknik direktörü telefonla aradı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.
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