07 Şubat 2019, Perşembe
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BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Talat Terim'in cenazesi bugün öğle namazının ardından toprağa verileceği açıklandı. Baba Terim, Adana Asri Mezarlık Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
MESAJ YAĞDI
Galatasaray başta, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpleri, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat etmesi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım deneyimli teknik direktörü telefonla aradı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.
Fatih Terim’in acı günü
Giriş Tarihi: 07.02.2019
Tecrübeli çalıştırıcının, bir süredir yoğun bakımda bulunan babası Talat Terim, dün yaşamını yitirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim (93), Adana'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Adana'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan ve yoğun bakımda tedavisi süren Talat Terim, saat 08.50'de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Fatih Terim de babasının vefat haberini alınca hemen Adana'ya gitti. Terim, aile yakınlarıyla hastanenin konferans salonunda bir araya gelerek taziyeleri kabul etti. Hastane önüne giden bir grup taraftar da tecrübeli hocayı yalnız bırakmadı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Talat Terim'in cenazesi bugün öğle namazının ardından toprağa verileceği açıklandı. Baba Terim, Adana Asri Mezarlık Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
MESAJ YAĞDI
Galatasaray başta, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpleri, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat etmesi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım deneyimli teknik direktörü telefonla aradı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.
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