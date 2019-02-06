06 Şubat 2019, Çarşamba
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Kumandan Hagi 54 yaşına bastı
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Karpatların Maradonası' Gheorghe Hagi, 54 yaşına bastı.
Futbola Galatasaray'da veda eden Hagi, çıktığı toplam 196 maçta attığı 73 gol ile hâlâ kulübün en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda. Aslan'ın 4 yıl üst üste kazandığı Süper Lig ile UEFA Kupası'nda da büyük pay sahibi oldu.
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