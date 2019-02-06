06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Kumandan Hagi 54 yaşına bastı

Kumandan Hagi 54 yaşına bastı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Karpatların Maradonası' , 54 yaşına bastı.

'da veda eden Hagi, çıktığı toplam 196 maçta attığı 73 gol ile hâlâ kulübün en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda. Aslan'ın 4 yıl üst üste kazandığı ile Kupası'nda da büyük pay sahibi oldu.
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