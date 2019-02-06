06 Şubat 2019, Çarşamba
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6 MAÇI KALDI
Sözleşmesinde 'Süper Lig ve UEFA kupalarında 21 maçta oynaması halinde kontratı uzar' maddesi bulunan Donk, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi.
Cimbom Donk için bekleyecek
Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 Giriş Tarihi: 05.02.2019
Sarı kırmızılı ekipte Ryan Donk'un kaderi için Fatih Terim'in sezon sonu raporu beklenecek.
Yabancı sınırı gelecek sezon azaltılacağı için Galatasaray kadrodaki isimlerden birkaçıyla yollarını ayıracak. Şu anda 32 yaşındaki Donk'un takımdan ayrılacağı iddia edilse de Terim'in kararı vermek için sezon sonunu bekleyeceği öğrenildi.
6 MAÇI KALDI
Sözleşmesinde 'Süper Lig ve UEFA kupalarında 21 maçta oynaması halinde kontratı uzar' maddesi bulunan Donk, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi.
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