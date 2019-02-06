06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Cimbom Donk için bekleyecek

Cimbom Donk için bekleyecek
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 Giriş Tarihi: 05.02.2019

Sarı kırmızılı ekipte 'un kaderi için 'in sezon sonu raporu beklenecek.

Yabancı sınırı gelecek sezon azaltılacağı için kadrodaki isimlerden birkaçıyla yollarını ayıracak. Şu anda 32 yaşındaki Donk'un takımdan ayrılacağı iddia edilse de Terim'in kararı vermek için sezon sonunu bekleyeceği öğrenildi.

6 MAÇI KALDI

Sözleşmesinde 'Süper Lig ve UEFA kupalarında 21 maçta oynaması halinde kontratı uzar' maddesi bulunan Donk, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi.
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