06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Diagne Terim'in Mitroglou yönetimin

Diagne Terimin Mitroglou yönetimin
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.02.2019

G.Saray’da Başkan Cengiz ve ekibinin menajer önerisiyle aldığı Mitroglou’ya göre plan yapmayan , sistemini Senegalli yıldız üzerinden hazırladı.

Ara transferin son günü G.Saraylı olan ilk maçına çıktığı Alanya'da hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör yeni transferi Diagne cezalı, Sinan da grip olduğu için Mitroglou'yu 11'e koydu. Ancak İmparator, Trabzonspor maçına Diagne ile başlayacak ve Mitroglou kulübede olacak. Alan, Pato, Tetteh ve Diagne isimlerini yönetime veren Fatih Terim'in forvet listesinde Kostas Mitroglou'nun yer almadığı ortaya çıktı. İmparator alternatifleri çoğalsa da çift forvete geçmeyi düşünmüyor ve Diagne'yi Feghouli-Belhanda-Onyekuru üçlüsü ile beslemeyi planlıyor.

YÖNETİM ÖYLE İSTEDİ!

Yunan yıldızın operasyonu sarı-kırmızlı yönetime ait. Galatasaraylı idareciler, Onyekuru ve Ndiaye'nin menajeri William D'Avila'nın önerisiyle Mitroglou'yu gündeme getirdi. Terim'in çok istediği Diagne transferi kesinleşince de yönetim ikinci forvet olarak Mitroglou'yu aldı.
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