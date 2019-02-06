Diagne Terimin Mitroglou yönetimin

06 Şubat 2019, Çarşamba
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YÖNETİM ÖYLE İSTEDİ!
Yunan yıldızın transfer operasyonu sarı-kırmızlı yönetime ait. Galatasaraylı idareciler, Onyekuru ve Ndiaye'nin menajeri William D'Avila'nın önerisiyle Mitroglou'yu gündeme getirdi. Terim'in çok istediği Diagne transferi kesinleşince de yönetim ikinci forvet olarak Mitroglou'yu aldı.
Diagne Terim'in Mitroglou yönetimin
Giriş Tarihi: 06.02.2019
G.Saray’da Başkan Cengiz ve ekibinin menajer önerisiyle aldığı Mitroglou’ya göre plan yapmayan Fatih Terim, sistemini Senegalli yıldız üzerinden hazırladı.
Ara transferin son günü G.Saraylı olan Kostas Mitroglou ilk maçına çıktığı Alanya'da hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Fatih Terim yeni transferi Diagne cezalı, Sinan da grip olduğu için Mitroglou'yu 11'e koydu. Ancak İmparator, Trabzonspor maçına Diagne ile başlayacak ve Mitroglou kulübede olacak. Alan, Pato, Tetteh ve Diagne isimlerini yönetime veren Fatih Terim'in forvet listesinde Kostas Mitroglou'nun yer almadığı ortaya çıktı. İmparator alternatifleri çoğalsa da çift forvete geçmeyi düşünmüyor ve Diagne'yi Feghouli-Belhanda-Onyekuru üçlüsü ile beslemeyi planlıyor.
YÖNETİM ÖYLE İSTEDİ!
Yunan yıldızın transfer operasyonu sarı-kırmızlı yönetime ait. Galatasaraylı idareciler, Onyekuru ve Ndiaye'nin menajeri William D'Avila'nın önerisiyle Mitroglou'yu gündeme getirdi. Terim'in çok istediği Diagne transferi kesinleşince de yönetim ikinci forvet olarak Mitroglou'yu aldı.
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