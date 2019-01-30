30 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Denetimden kaçamazlar

Denetimden kaçamazlar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.01.2019

Galatassaray eski Başkanı 'ın, "Cin olmadan adam olma" eleştirisine hem müjde hem de cevap verdi.

Cengiz, Ernst&Young ve Price Waterhouse tarafından denetlendiklerini, onları atlatmalarının imkansız olduğunu söyledi. 'nın kestiği 2 milyon euro'luk ceza olmasaydı kârın 15 milyon TL'yi bulacağını da açıkladı. Eylül itibarıyla kârlılığın daha da artacağı müjdesini verdi.
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