30 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Denetimden kaçamazlar
Giriş Tarihi: 30.01.2019
Galatassaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat'ın, "Cin olmadan adam olma" eleştirisine Mustafa Cengiz hem müjde hem de cevap verdi.
Cengiz, Ernst&Young ve Price Waterhouse tarafından denetlendiklerini, onları atlatmalarının imkansız olduğunu söyledi. UEFA'nın kestiği 2 milyon euro'luk ceza olmasaydı kârın 15 milyon TL'yi bulacağını da açıkladı. Eylül itibarıyla kârlılığın daha da artacağı müjdesini verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!