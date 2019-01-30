30 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Diego Costa’yı Alex Telles getirecek
Giriş Tarihi: 30.01.2019
Alvaro Morata'yı kiralayan Atletico Madrid, Diego Costa'yı elden çıkarmanın planlarını yapıyor.
Alex Telles üzerinden işi bitirmenin planlarını yapıyor. Telles için Porto'ya 40 milyon euro teklif etti. Bu rakamın 4 milyon euro'su da satış hakkı sayesinde Galatasaray'ın olacak. İşte bu süreçte G.Saray'a o rakamı vermeyecek ve Costa'nın kiralama bedeli olarak tutacak. Anlaşma sağlanırsa İspanyol golcü de 1.5 sezon için tüm alacakları Galatasaray tarafından ödenecek şekilde sarı-kırmızılı formayı giyecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!