30 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Diego Costa’yı Alex Telles getirecek

Diego Costa’yı Alex Telles getirecek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.01.2019

Alvaro Morata'yı kiralayan , 'yı elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

üzerinden işi bitirmenin planlarını yapıyor. Telles için Porto'ya 40 milyon euro teklif etti. Bu rakamın 4 milyon euro'su da satış hakkı sayesinde 'ın olacak. İşte bu süreçte G.Saray'a o rakamı vermeyecek ve Costa'nın kiralama bedeli olarak tutacak. Anlaşma sağlanırsa İspanyol golcü de 1.5 sezon için tüm alacakları Galatasaray tarafından ödenecek şekilde sarı-kırmızılı formayı giyecek.
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