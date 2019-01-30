30 Ocak 2019, Çarşamba
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Belhanda: "Başaracağız"
Giriş Tarihi: 30.01.2019
G.Saray’da kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen Younes Belhanda, “Şampiyonluk yolunda takımıma yardımcı olmak için buradayım” diye konuştu.
Galatasaray'dan ocak ayı transfer döneminde ayrılması gündeme gelen Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takıma imza attıktan sonra hiçbir zaman ayrılmayı düşünmediğini fakat gelen ciddi teklif sonrası böyle bir ihtimalin doğduğunu söyledi. Belhanda, Terim'in kendisine çok güvendiğini ve şampiyonluk yarışında kendisine ihtiyacı olduğunu söylediğini bildirdi. Yıldız maestro, "Şampiyonluk yolunda takımıma yardımcı olmak için buradayım. 22. şampiyonluğa ulaşarak taraftarı sevindirmek tek amacımız" dedi.
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