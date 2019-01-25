Galatasaray Pato transferi için kesenin ağzını açtı!
Taraftar tepkisini dindirmek için mutlaka yıldız bir golcü getirmek isteyen Galatasaray, transferi zor gözükse de son ana kadar Pato’yu bekleyecek. Yönetim kesenin ağzını açmış durumda...
Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın, "1 saat görüştük. Kulübüyle sorunları olduğunu ve kendisine zaman vermemezi istedi" dediği Alexandre Pato, sarı kırmızılıların hayallerini süslüyor. Taraftarın ciddi tepkisiyle karşı karşıya kalan ve her geçen gün biraz daha artan istifa seslerini dindirmek isteyen Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Pato hamlesiyle işi çözmek amacında. Yüksek maliyeti nedeniyle transferi zor gözükse de son ana kadar Pato'dan haber beklenecek.
Terim'in gözdesi
Yönetimin, bonuslarla birlikte Pato'ya yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam önerdiği öğrenildi. Çin kariyerini noktalamaya hazırlanan ve yeniden Avrupa'ya dönmeyi planlayan Pato, Fatih Terim'in de öncelikleri arasında yer alıyor. Sambacı, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde bonservis sorununu ise kendisi çözecek.
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