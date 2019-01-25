25 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Pato transferi için kesenin ağzını açtı!

G.Saray Pato için kesenin ağzını açtı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Taraftar tepkisini dindirmek için mutlaka yıldız bir golcü getirmek isteyen , transferi zor gözükse de son ana kadar Pato’yu bekleyecek. kesenin ağzını açmış durumda...

'da Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın, "1 saat görüştük. Kulübüyle sorunları olduğunu ve kendisine zaman vermemezi istedi" dediği Alexandre Pato, sarı kırmızılıların hayallerini süslüyor. ciddi tepkisiyle karşı karşıya kalan ve her geçen gün biraz daha artan istifa seslerini dindirmek isteyen Başkan ve kurmayları, Pato hamlesiyle işi çözmek amacında. Yüksek maliyeti nedeniyle transferi zor gözükse de son ana kadar Pato'dan haber beklenecek.

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Yönetimin, bonuslarla birlikte Pato'ya yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam önerdiği öğrenildi. kariyerini noktalamaya hazırlanan ve yeniden Avrupa'ya dönmeyi planlayan Pato, 'in de öncelikleri arasında yer alıyor. Sambacı, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde bonservis sorununu ise kendisi çözecek.

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