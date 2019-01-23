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Abdurrahim Albayrak'tan flaş Alan ve Pato açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Brezilyalı golcü Alan Carvalho’nun sarı-kırmızılılara gelmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Pato için de konuşan Albayrak, oyuncunun kulübü ile ilgili sorunlarını halletmesi için zaman istediğini belirtti. Abdurrahim Albayrak ayrıca 10 futbolcu ile görüşme halinde olduklarını da sözlerine ekledi.
23.01.2019

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, transfer görüşmeleri yapmak için gittikleri Dubai'den döndü. Atatürk Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dubai'de Asya Şampiyonası olduğunu ve burada da birçok futbolcu ile görüştüklerini söyleyen Albayrak, "Alan ile ilgili gelişmeleri aktarayım. Alan ile çok öncelerden kendisi ve kulübü ile anlaştık. Aramızda pazarlık yapılacak hiçbir şey söz konusu değil. Alan'ın kendisine de, kulübüne de çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi ve güzel davrandılar. Her şey yolunda gidiyor. Birden bire transfer yattı diye haberler çıktı. Bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

"PATO KULÜBÜ İLE İLGİLİ SORUNLARINI HALLETMESİ İÇİN ZAMAN İSTEDİ"

Transfer gündemlerinde olan bir başka futbolcu Alexandre Pato hakkında da konuşan Abdurrahim Albayrak, "Ben kulübüne sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi havaalanından aldılar. Otele kadar götürdüler. Kendileri ile görüştük. Futbolcu ile 1 saat baş başa görüştük. Hem Pato'ya hem de kulübüne teşekkür ederim. Bizim oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kendi kulübü ile bazı sorunları olduğunu söyledi. Onları halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Her şey çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

"ŞU AN 10 TANE FUTBOLCU İLE DİYALOG HALİNDEYİZ"

Hastası olduğundan dolayı Türkiye'ye dönmesi gerektiğini ifade eden Albayrak, "Gönül ister ki buradan futbolcu, futbolcularla beraber döneyim. Ama Galatasaray için güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Galatasaray transfer yapacaktır. Şu an 10 tane futbolcu ile diyalog halindeyiz. Allah'ın izni ile bunlardan birkaç tanesini, birkaç gün içerisinde Galatasaray'a kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Alan Carvalho için "10 numara bir insan" yorumunu yapan Albayrak, "Alan yüzde yüz Galatasaray'ı kafasına koymuş, Galatasaray'a gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

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