25 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman? (Süper Lig)

Göztepe Galatasaray maçı ne zaman?
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 Giriş Tarihi: 25.01.2019

Spor Toto 'in 18. haftasında Ankaragücü maçını 6-0'lık skorla kazanan ve son 16 turu ilk maçında 'u mağlup eden Süper Lig'in 19. haftasında 'ye konuk oluyor. Ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekip Göztepe karşısında da kazanmak istiyor. Malatyaspor'a mağlup olan ekibi taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor. Göztepe , maçının saat kaçta oynanacağı mücadeleyi takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Göztepe saat kaçta hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 29'unu , 11'ini kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de 'ın, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında 'da yapılan maçta Galatasaray 1-0 galip geldi.

Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Göztepe Galatasaray maçı 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray son 5 maçı kazandı

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.

Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, tarihinde 'de 27. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.

Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.

Fatih Terim 85 gün sonra takımın başında olacak

Galatasaray'da 'in cezası geçtiğimiz günlerde 'ndaki maçında sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Stadyumu'nda oynanan derbisinden sonra 10 maç men cezası alan Fatih Terim, deplasmandaki Göztepekarşılaşmasıyla birlikte takımının başında olacak.

Teknik direktör Fatih Terim en son takımla birlikte sahada yer aldığı Fenerbahçe maçından (2 Kasım 2018) 85 gün sonra deplasmandaki Göztepe karşılaşmasıyla takımının yanında olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimboma transferde bir kapı daha kapandı! Cimbom'a transferde bir kapı daha kapandı!
Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte o yıldızlar... Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte o yıldızlar...
Galatasarayda Serdar Aziz krizi! Galatasaray'da Serdar Aziz krizi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör