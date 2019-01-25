Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman? (Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü maçını 6-0'lık skorla kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor'u mağlup eden Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekip Göztepe karşısında da kazanmak istiyor. Malatyaspor'a mağlup olan İzmir ekibi taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor. Göztepe Galatasaray, maçının saat kaçta oynanacağı mücadeleyi takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 1-0 galip geldi.

Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Göztepe Galatasaray maçı 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray son 5 maçı kazandı

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.

Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.

Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.

Fatih Terim 85 gün sonra takımın başında olacak

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçında sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç men cezası alan Fatih Terim, deplasmandaki Göztepekarşılaşmasıyla birlikte takımının başında olacak.



Teknik direktör Fatih Terim en son takımla birlikte sahada yer aldığı Fenerbahçe maçından (2 Kasım 2018) 85 gün sonra deplasmandaki Göztepe karşılaşmasıyla takımının yanında olacak.