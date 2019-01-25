25 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray aradığı golcüyü İtalya'da buldu: Felipe Caicedo

Galatasaray aradığı golcüyü İtalyada buldu!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 Giriş Tarihi: 25.01.2019

Birçok yıldız ismi gündemine alan , bu kez oyuncu için harekete geçti 30 yaşındaki golcüye imza attırmayı hedefleyen Cimbom, ’ya 3 milyon euro önerdi Görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar yürütürken, imzaların atılması artık an meselesi

Dubai'den eli boş dönen Yönetimi, 'da mutlu sona yaklaştı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 'nun forveti için dün resmen temaslara başladı. 30 yaşındaki golcüye imza attırmayı hedefleyen Aslan, İtalyan kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi. oyuncunun transferinde görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar'ın yaptığı öğrenilirken, imzaların atılması an meselesi.

ADIM ADIM İMZAYA

Listede yer alan diğer golcü Babacar için Sassulo'dan olumsuz yanıt alan G.Saray, Ekvadorlu'nun transferinde somut adımlar attı. Hanedar'ın Caicedo ile 'a döneceği öğrenilirken, resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı iddia edildi. Bu sezon Lazio ile 17 resmi maçta 841 dakika süre alan Caicedo, bu karşılaşmalarda 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Bu arada tecrübeli golcü, devi 'nin de iki sezon formasını giydi.

İSPANYA'DA ZİRVE YAPTI

İspanya Ligi'nde Malaga, Levante ve Espanyol formaları giyen Caicedo, burada tam 138 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 36 kez rakip fileleri havalandıran Ekvadorlu futbolcu, 8 de asist yaptı.

ARTILARI

Duran toplarda tehlikeli
Savunmaya destek veriyor
Hücumda pres yapıyor
Hızlı ve enerjisi bitmiyor

EKSİLERİ

Agresif yapısı nedeniyle kolay kart görüyor
Hava toplarında pek etkili değil
Pas konusunda zayıf

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