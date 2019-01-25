Birçok yıldız ismi gündemine alan Galatasaray, bu kez Ekvadorlu oyuncu için harekete geçti 30 yaşındaki golcüye imza attırmayı hedefleyen Cimbom, Lazio’ya 3 milyon euro önerdi Görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar yürütürken, imzaların atılması artık an meselesi

Dubai'den eli boş dönen Galatasaray Yönetimi, İtalya'da mutlu sona yaklaştı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Lazio'nun forveti Felipe Caicedo için dün resmen temaslara başladı. 30 yaşındaki golcüye imza attırmayı hedefleyen Aslan, İtalyan kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ekvadorlu oyuncunun transferinde görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar'ın yaptığı öğrenilirken, imzaların atılması an meselesi.

ADIM ADIM İMZAYA

Listede yer alan diğer golcü Babacar için Sassulo'dan olumsuz yanıt alan G.Saray, Ekvadorlu'nun transferinde somut adımlar attı. Hanedar'ın Caicedo ile İstanbul'a döneceği öğrenilirken, resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı iddia edildi. Bu sezon Lazio ile 17 resmi maçta 841 dakika süre alan Caicedo, bu karşılaşmalarda 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Bu arada tecrübeli golcü, İngiltere devi Manchester City'nin de iki sezon formasını giydi.

İSPANYA'DA ZİRVE YAPTI

İspanya Ligi'nde Malaga, Levante ve Espanyol formaları giyen Caicedo, burada tam 138 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 36 kez rakip fileleri havalandıran Ekvadorlu futbolcu, 8 de asist yaptı.

ARTILARI

Duran toplarda tehlikeli

Savunmaya destek veriyor

Hücumda pres yapıyor

Hızlı ve enerjisi bitmiyor

EKSİLERİ

Agresif yapısı nedeniyle kolay kart görüyor

Hava toplarında pek etkili değil

Pas konusunda zayıf