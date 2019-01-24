Galatasaray'da Emre Akbaba salonda ve sahada çalıştı
Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sabah saatlerinden yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetimindeki antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada dinamik ısınma çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Bu arada sakatlığı devam eden Emre Akbaba, kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.
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