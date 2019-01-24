24 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba salonda ve sahada çalıştı

Emre Akbaba takımdan ayrı çalıştı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 Giriş Tarihi: 24.01.2019

, 'in 19'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sabah saatlerinden yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde yönetimindeki antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada dinamik ısınma çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada sakatlığı devam eden , kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla 'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor GALATASARAY GÖZTEPE MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

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