24 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Şehit ve gazi çocukları Türk Telekom Stadyumu’ndaydı

Şehit ve gazi çocukları Türk Telekom Stadyumu’ndaydı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.01.2019

Galatasaray Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, şehit ve gazilerimizin çocukları için ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Spor Kompleksi Stadyumu'nu ziyaret eden 18 kişilik grup stadyum turundan sonra sarı-kırmızılı kulübün müzesini gezdi. Şehit ve gazi çocukları rehberler eşliğinde soyunma odaları, yedek kulübesi ve basın toplantısı gibi stadın en merak edilen alanlarını gezerek Galatasaray kültürünü yakından tanıma fırsatını yakaladı.

Çocuklar, stadyum turunun ardından 'ne geçerek Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcularla buluşup fotoğraf çektirdiler.

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