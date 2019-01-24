24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 13:32
  • 1
  • 9
Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
  • 2
  • 9
Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
  • 3
  • 9
Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
  • 4
  • 9
Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
  • 5
  • 9
Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör