24 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan flaş Serdar Aziz açıklaması!

Galatasaraydan flaş Serdar Aziz açıklaması!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 Giriş Tarihi: 24.01.2019

Kulübü, resmi internet sitesinden 'ye transferi gündemde olan ile ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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