Galatasaraydan flaş Serdar Aziz açıklaması!

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Galatasaray'dan flaş Serdar Aziz açıklaması!
Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 Giriş Tarihi: 24.01.2019
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Serdar Aziz ile ilgili bir açıklama yayınladı.
İşte o açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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