Kral Onyekuru

Galatasaray’ın Ankaragücü’nü yarım düzeni atıp yendiği mücadelede hat-trick yapan Henry Onyekuru alkışı topladı. 21 yaşındaki futbolcu 9. golünü kaydedip sarı-kırmızılı takımın yeni kralı durumuna geldi

Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ederek ikinci devreye müthiş bir başlangıç yaparken sahanın yıldızı hiç şüphesiz Henry Onyekuru oldu. Nijeryalı futbolcu birbirinden güzel 3 gol kaydederken tribünleri de coşturdu. 21 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 9 gole ulaşarak, kadro dışı kalan ve takımın en skorer ismi olan 7 gollü Eren Derdiyok'u da solladı. Onyekuru bu 9 golün 7'sini Türk Telekom Stadı'nda kaydetti. HENRY Onyekuru, Ankaragücü karşılaşmasında fileleri 3 kez havalandırarak kariyerinde bir ilki yaşadı. Genç yıldız ilk defa hat-trick yaptı. Nijeryalı oyuncu, G.Saray'ın skor yükünü en çok omuzlayan isim olarak dikkat çekiyor. Onyekuru, Cimbom'un kaydettiği 36 golün 9'unu (%25) filelere yolladı. Sarı-kırmızılılar sezon başında Onyekuru'yu Everton'dan 800 bin euro'ya kiralamıştı. Yıllık 1.2 milyon euro alıyor.



SOLDA ÇOK FARKLI



Cimbom'un kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Ankaragücü maçı sonrası "Rodrigues varken bazen sağda forma giyiyordum. Asıl yerim sol kanat. Orada daha rahat ediyorum" demişti. 21 yaşındaki futbolcunun bu sözleri istatistiklerle de kanıtlanmış durumda. Onyekuru, ligde kaydettiği 9 golün 7'sini sol kanatta oynarken filelere yolladı. 2 golünü ise en uçta oynarken ağlarla buluşturdu.



YÖNETİM PİŞMAN



Aslan sezon başında Onyekuru'yu Everton'dan kiralamıştı. Ancak yönetim, satın alma opsiyonu koyduramamıştı. Nijeryalı oyuncu sezon bitince İngiliz ekibine geri dönecek. UEFA kuralları gereği satmadan alamayan Cimbom, Onyekuru'yu şimdi renklerine bağlayamazsa yazın işi daha zor olacak. Ozan, Rodrigues'i satan Cimbom, almak için yazın da satış yapmak zorunda.