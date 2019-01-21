Kral Onyekuru
Galatasaray’ın Ankaragücü’nü yarım düzeni atıp yendiği mücadelede hat-trick yapan Henry Onyekuru alkışı topladı. 21 yaşındaki futbolcu 9. golünü kaydedip sarı-kırmızılı takımın yeni kralı durumuna geldi
Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ederek ikinci devreye müthiş bir başlangıç yaparken sahanın yıldızı hiç şüphesiz Henry Onyekuru oldu. Nijeryalı futbolcu birbirinden güzel 3 gol kaydederken tribünleri de coşturdu. 21 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 9 gole ulaşarak, kadro dışı kalan ve takımın en skorer ismi olan 7 gollü Eren Derdiyok'u da solladı. Onyekuru bu 9 golün 7'sini Türk Telekom Stadı'nda kaydetti. HENRY Onyekuru, Ankaragücü karşılaşmasında fileleri 3 kez havalandırarak kariyerinde bir ilki yaşadı. Genç yıldız ilk defa hat-trick yaptı. Nijeryalı oyuncu, G.Saray'ın skor yükünü en çok omuzlayan isim olarak dikkat çekiyor. Onyekuru, Cimbom'un kaydettiği 36 golün 9'unu (%25) filelere yolladı. Sarı-kırmızılılar sezon başında Onyekuru'yu Everton'dan 800 bin euro'ya kiralamıştı. Yıllık 1.2 milyon euro alıyor.
SOLDA ÇOK FARKLI
Cimbom'un kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Ankaragücü maçı sonrası "Rodrigues varken bazen sağda forma giyiyordum. Asıl yerim sol kanat. Orada daha rahat ediyorum" demişti. 21 yaşındaki futbolcunun bu sözleri istatistiklerle de kanıtlanmış durumda. Onyekuru, ligde kaydettiği 9 golün 7'sini sol kanatta oynarken filelere yolladı. 2 golünü ise en uçta oynarken ağlarla buluşturdu.
YÖNETİM PİŞMAN
Aslan sezon başında Onyekuru'yu Everton'dan kiralamıştı. Ancak yönetim, satın alma opsiyonu koyduramamıştı. Nijeryalı oyuncu sezon bitince İngiliz ekibine geri dönecek. UEFA kuralları gereği satmadan alamayan Cimbom, Onyekuru'yu şimdi renklerine bağlayamazsa yazın işi daha zor olacak. Ozan, Rodrigues'i satan Cimbom, almak için yazın da satış yapmak zorunda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!