21 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Ozan Kabak'ın ilk maçı Bayern’le

Ozan Kabakın ilk maçı Bayern’le
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Devre arasında 'ın Stuttgart'a sattığı ilk maçında deplasmanında boy gösterecek

'ın 12 milyon euro karşılığında Stuttgart'a sattığı ilk maçına haftaya çıkacak. Stuttgart'ın dün Mainz'a yenildiği maçın kadrosunda bulunmayan 18 yaşındaki oyuncu ilk kez 27 Ocak'ta deplasmanında boy gösterecek. Galatasaray'dan hazır gittiği için dünya devi Bayern'e karşı 11'de olması bekleniyor

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