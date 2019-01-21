Ozan Kabakın ilk maçı Bayern’le

21 Ocak 2019, Pazartesi
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Ozan Kabak'ın ilk maçı Bayern’le
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Devre arasında Galatasaray'ın Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak ilk maçında Bayern Münih deplasmanında boy gösterecek
Galatasaray'ın 12 milyon euro karşılığında Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak ilk maçına haftaya çıkacak. Stuttgart'ın dün Mainz'a yenildiği maçın kadrosunda bulunmayan 18 yaşındaki oyuncu ilk kez 27 Ocak'ta Bayern Münih deplasmanında boy gösterecek. Galatasaray'dan hazır gittiği için dünya devi Bayern'e karşı 11'de olması bekleniyor
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