21 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Giriş-gelişme-sonuç

Giriş-gelişme-sonuç
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.01.2019

İtalyan kondisyoner Bartali’nin gelişi hemen farkını gösterdi. Futbolcuların dinamizmi artarken, takımın koşu mesafesi de yükselmeye başladı

GİRİŞ

'ın sezonun ilk yarısında fizik kalitesi düşüktü. Devler Ligi'nin en az koşan takımı olan Aslan, 'de de sadece 4 ekibi arkasında bırakabilmişti. 60'tan sonra takım duruyordu. Devre arasında kondisyoner geldi.

GELİŞME

İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, devre arası kampında farkını gösterdi. Sakatlıkların ve oyundan çabuk düşmenin 'zayıf kas yapısından' olduğunu belirten Bartali futbolcuları kumda çalıştırdı. Florya'daki tesislere de kum döküldü.

SONUÇ

Sarı -kırmızılı ekipte kondisyoner Alberto Bartali'nin etkisi kısa sürede kendini göstermeye başladı. Galatasaray sezonun ilk yarısında ortalama 105.8 kilometre koşuyordu. Bartali'nin iki haftalık sıkı idmanlarının ardından bu rakam Ankaragücü maçında 106.4'e kadar yükseldi. A.Gücü, Aslan'ı fazla zorlamasa da sarı-kırmızılı oyuncuların maçın her anında dinç kalmaları dikkat çekti.

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