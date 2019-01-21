Giriş-gelişme-sonuç
İtalyan kondisyoner Bartali’nin gelişi hemen farkını gösterdi. Futbolcuların dinamizmi artarken, takımın koşu mesafesi de yükselmeye başladı
GİRİŞ
Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında fizik kalitesi düşüktü. Devler Ligi'nin en az koşan takımı olan Aslan, Süper Lig'de de sadece 4 ekibi arkasında bırakabilmişti. 60'tan sonra takım duruyordu. Devre arasında kondisyoner Alberto Bartali geldi.
GELİŞME
İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, devre arası kampında farkını gösterdi. Sakatlıkların ve oyundan çabuk düşmenin 'zayıf kas yapısından' olduğunu belirten Bartali futbolcuları kumda çalıştırdı. Florya'daki tesislere de kum döküldü.
SONUÇ
Sarı -kırmızılı ekipte kondisyoner Alberto Bartali'nin etkisi kısa sürede kendini göstermeye başladı. Galatasaray sezonun ilk yarısında ortalama 105.8 kilometre koşuyordu. Bartali'nin iki haftalık sıkı idmanlarının ardından bu rakam Ankaragücü maçında 106.4'e kadar yükseldi. A.Gücü, Aslan'ı fazla zorlamasa da sarı-kırmızılı oyuncuların maçın her anında dinç kalmaları dikkat çekti.
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