Henry Onyekuru performansıyla parmak ısırtıyor

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, ligde bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılıların ligde attığı 36 golün 4’te 1'ini tek başına kaydetti.

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, hücumdaki performansı ile göz dolduruyor. Devre arasında Garry Rodrigues'in takımdan ayrılmasıyla bölgesinde tek kalan Onyekuru, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor.

21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 16 Spor Toto Süper Lig ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Onyekuru, bu alanda istatistik üretemedi. Genç futbolcu, Galatasaray kariyerindeki ilk golünü ise Süper Lig'in ikinci haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Göztepe maçında kaydetti.



Ligde 9 gol

Henry Onyekuru ligde bu sezon; Göztepe (1), Alanyaspor (1), Kayserispor (2), Sivasspor (2) ve son olarak MKE Ankaragücü karşılaşmasında da 3 olmak üzere toplam 9 gol kaydetti. Başarılı kanat oyuncusu ligdeki son iki maçında da 5 kez fileleri havalandırdı ve takımının galibiyetlerinde büyük rol oynadı.



Kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı

Ligin 18. haftasındaki Ankaragücü maçında rakip fileleri 3 kez havalandıran Onyekuru, kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu bu maçtaki 3 golle kariyerindeki ilk hat-trick'i yaptı.



Ligdeki gollerin 4'te 1'i Onyekuru'dan

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 36 kez gol sevinci yaşadı. Bu gollerinden 4'te birini ise Nejeryalı futbolcu Henry Onyekuru kaydetti. Bu sezon takımını hücumda sırtlayan Onyekuru, rakip filelere 9 gol gönderdi.



2016-2017 sezonunda 41 maçta 25 golü var

Onyekuru kariyerinde bugüne kadar Galatasaray dışında Belçika takımları AS Eupen ve Anderlecht forma giydi, bonservisinin olduğu Everton'da ise resmi karşılaşmada boy göstermedi. 21 yaşındaki futbolcu, Eupen ile 2016-2017 sezonunda 41 müsabakaya çıktı ve rakip fileleri 25 kez havalandırdı. 2017-2018 sezonunu da Anderlecht'te geçiren Nijeryalı futbolcu, 28 maçta 10 gol kaydetti.



800 bin Euro'ya kiralandı

Galatasaray, yaz transfer döneminde Henry Onyekuru'yu kiralamak için Everton'a 800 bin Euro ödedi. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru'ya da 1 milyon 200 bin Euro da yıllık ücret verdi.

